Salernitana, Petrachi: «A Palermo troppa euforia, ci siamo sentiti più forti di ciò che eravamo»

Il direttore sportivo della Salernitana, Gianluca Petrachi, ha parlato nella giornata di ieri, martedì 12 novembre, in occasione della conferenza stampa di Stefano Colantuono. Il dirigente granata ha svelato un retroscena dopo la vittoria ottenuta in casa del Palermo, svelando come quel successo abbia in un certo senso illuso la squadra campana:

«Bisogna essere ambiziosi, se non lo si è, non arrivano i grandi risultati. Il patron è ambizioso, fare la B lo mortifica. Ha provato a trasferire dei concetti. Noi dobbiamo anche fare i pompieri a volte. La piazza si infiamma rapidamente e allo stesso modo di deprime. Non sono stato molto contento dei messaggi passati. Dissi a Martusciello di voler entrare nello spogliatoio perché vedevo troppa euforia. Il mister diceva però che eravamo in un buon momento. La squadra si è sentita più forte di ciò che era ed ha iniziato a mettere meno aggressività e cattiveria. Per questo forse sono venuti meno i risultati, perché ci siamo sentiti troppo belli, ci siamo specchiati troppo».