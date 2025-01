Calciomercato Torino: Vagnati pensa ad una contropartita per arrivare a Thorstvedt

Kristian Thorstvedt potrebbe lasciare il Sassuolo a gennaio. Il giocatore neroverde, protagonista di un ottimo girone di andata, potrebbe subito tornare in Serie A in quanto il Torino ha messo gli occhi su di lui. Per convincere gli emiliani, tuttavia, servirà un’importante offerta, motivo per il quale il direttore sportivo granata, Davide Vagnati, sta valutando le possibilità dell’affare. Non è da escludere – riporta Sassuolonews.net – di Adrian Tameze come contropartita più un conguaglio economico a favore dei neroverdi.

