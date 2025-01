Di Marzio: “Cosenza, fatta per Artistico. Scambio di documenti in corso con la Lazio”

Nuova avventura in Serie B per Gabriele Artistico. Il giocatore, arrivato in prestito in estate alla Juve Stabia, ha giocato solamente 277 minuti in questa prima parte di stagione, segnando comunque due gol. L’attaccante classe 2002 ha deciso dunque di cambiare aria e la Lazio, proprietaria del suo cartellino, ha già trovato una sistemazione per il suo giocatore. Secondo l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, i biancocelesti hanno trovato l’accordo con il Cosenza. Tra le società è in corso lo scambio di documenti.

Continue Reading