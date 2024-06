Calciomercato Spezia: idea Vasquez per la porta

Lo Spezia guarda in casa Milan per rinforzare la porta. Secondo quanto riportato da “La Nazione” i bianconeri sono a caccia di un estremo difensore dopo il riscatto esercitato dal Panathinaikos per Bartlomej Dragowski. Inoltre Joroen Zoet non rinnoverà il contratto e tra pochi giorni saluterà la Liguria a parametro zero. Lo Spezia, quindi, ha messo gli occhi su Devis Vasquez, reduce dalla breve esperienza in prestito con la maglia dell’Ascoli. Sul portiere di proprietà del Milan c’è anche l’Hellas Verona.

