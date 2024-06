Schira: “Bari, obiettivo Moro per l’attacco”

Il Bari è alla ricerca di un attaccante per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira all’interno del proprio sito, i biancorossi avrebbero messo nel mirino Luca Moro, attaccante di proprietà del Sassuolo reduce dalla stagione in prestito in Serie B con la maglia dello Spezia. Il club pugliese avrebbe chiesto informazioni alla società neroverde e nelle prossime ore potrebbero seguire importanti sviluppi.

