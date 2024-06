TMW: “Bologna, Raimondo potrebbe restare. Palermo e due club di Serie B alla finestra”

Antonio Raimondo ha diversi estimatori in Serie B. Dopo la buona stagione con la Ternana con nove reti realizzate, terminata però con una retrocessione, L’intenzione del centravanti – riporta TuttoMercatoWeb.com – sarebbe quella di rimanere in rossoblu per giocarsi le proprie carte, magari rinnovando il contratto che attualmente è in scadenza al 30 giugno del 2027.

Intanto Spezia, Frosinone e Palermo restano monitorano la situazione, ma almeno in questa fase Raimondo non verrà ceduto. Negli scorsi giorni pure il Torino sembra aver manifestato il proprio interesse. Inoltre Molto dipenderà dal futuro di Zirkzee.