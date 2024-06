Romano: “Cremonese, il giovane Della Rovere verso il Bayern Monaco”

La Cremonese potrebbe rinunciare al giovane Guido Della Rovere. Secondo quanto riportato su “X” da Fabrizio Romano, il giocatore classe 2007 sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco. I baveresi stando definendo gli ultimi dettagli per l’arrivo del talento italiano, il quale si aggregherà alla formazione Primavera del club tedesco. La fumata bianca è dunque vicina, tanto che sarebbero già state fissate le visite mediche.

🔴👀 Bayern are set to complete deal for Italian talent Guido Della Rovere (2007) for their Academy.

Medical booked and story from April now confirmed, set to be signed. ⤵️🇮🇹 https://t.co/6NEFnLcUfR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2024