Calciomercato Sassuolo: occhi in casa Como, pronto l’assalto ad Odenthal

Il Sassuolo è a caccia di un difensore per puntellare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. I neroverdi, che probabilmente cederanno Tressoldi ed Erlic, avrebbero messo nel mirino Cas Odenthal, reduce dall’ottima stagione con la maglia del Como culminata con la promozione in Serie A. Il giocatore classe 2000, legato ai lombardi con un altro anno di contratto, piace sia per caratteristiche sia per motivi anagrafici: gli emiliani sono pronti all’assalto. A riportarlo è SassuoloNews.net.

