Di Marzio: “Carrarese, quasi fatta per Jimenez della Salernitana”

Colpo a sorpresa per la Carrarese. Secondo quanto si legge su Gianlucadimarzio.com il club toscano, neopromosso in Serie B dopo la vittoria nei playoff di Serie C contro il Vicenza, sta trovando l’intesa con la Salernitana per Kaleb Jimenez. Il giovane centrocampista, reduce dall’esperienza positiva con l’Atalanta U23, arriverà a titolo definitivo. Operazione a sorpresa per la Carrarese, pronta ad aggiudicarsi le prestazioni del classe 2002, il quale può giocare anche da trequartista e da seconda punta.

Continue Reading