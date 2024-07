Ex rosa, UFFICIALE: Luperini ha firmato un triennale col Catania

Attraverso il seguente comunicato ufficiale, il Catania ha annunciato l’arrivo di Gregorio Luperini, ex giocatore del Palermo:

“Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Ternana Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gregorio Luperini, che ha sottoscritto un contratto triennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2027.

Con la squadra umbra, nella scorsa edizione del campionato di Serie B, il centrocampista ha realizzato 4 reti e firmato altrettanti assist nell’arco delle 36 partite giocate.

In precedenza, in B, ha indossato anche le maglie del Perugia, del Trapani e della Pro Vercelli, nel 2015 in prestito dalla Juventus; tra i cadetti, complessivamente, ha collezionato 101 presenze impreziosite da 14 gol.

Nato il 10 febbraio 1994 a Pisa e cresciuto calcisticamente nella Sampdoria, in avvio di carriera è stato nazionale under 17 e under 18.

In C, al suo attivo esperienze con il Pontedera, con la Cremonese, con la Pistoiese e con il Palermo promosso in B attraverso i playoff: nel 2021/22 l’atleta toscano fu protagonista, andando a segno sei volte nell’arco delle 41 gare disputate”.