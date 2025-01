Calciomercato Sampdoria: non solo Valoti, valutazioni su un attaccante del Monza

La Sampdoria è al lavoro per rinforzare la rosa in questi giorni di mercato invernale. I blucerchiati, situati al momento nelle posizioni di bassa classifica, sono alla ricerca di profili funzionali al progetto di mister Leonardo Semplici per invertire la rotta. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di M’baye Niang, non è escluso un altro arrivo in attacco. Infatti, al club ligure sarebbe stato proposto Mirko Maric, giovane attaccante in uscita dal Monza. Il direttore sportivo Accardi starebbe valutando la possibilità di puntellare ulteriormente il reparto offensivo, per cui non è da escludere una possibile trattativa. Intanto, sempre in casa biancorossa, la Sampdoria continua a corteggiare Mattia Valoti. A riportarlo è TuttoMonza.it.

Continue Reading