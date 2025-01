TMW: “Juve Stabia, accelerata per il prestito di Jevsenak”

La Juve Stabia è pronta a rinforzarsi a centrocampo. si appresta a rinforzare il proprio centrocampo pescando in casa Pisa. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club campano si sarebbe avvicinato ulteriormente a Zan Jevsenak, giocatore classe 2003 del Pisa che, finora, ha trovato pochissimo spazio. Arrivato in estate dal Benfica, il giovane centrocampista può giovare anche al centro della difesa: un colpo duttile per la squadra di Guido Pagliuca che, salvo imprevisti, si concretizzerà con la formula del prestito.

Continue Reading