Di Marzio: “Catanzaro, Quagliata sarà domani in città”

Giacomo Quagliata, il giovane talento della Cremonese, è atteso domani a Catanzaro per sottoporsi alle visite mediche previste prima della finalizzazione del suo trasferimento. Come riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, il passaggio del calciatore al club calabrese avverrà sotto forma di prestito con diritto di riscatto, confermando le anticipazioni date precedentemente. L’operazione di trasferimento è ora in una fase avanzata con lo scambio di documenti in corso tra Catanzaro e Cremonese, che regola i dettagli del prestito.

Continue Reading