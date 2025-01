Serie B: Sampdoria sconfitta in casa dal Cesena, al Ferraris finisce 1-2. La classifica aggiornata

Nell’incontro di Serie B al Luigi Ferraris, il Cesena ha ottenuto una vittoria significativa contro la Sampdoria, ribaltando il risultato iniziale e imponendosi per 2-1. La partita si è aperta con un gol veloce della Sampdoria, segnato da Riccio all’8′ minuto, mettendo subito in discesa il match per i padroni di casa.

Tuttavia, il Cesena non si è lasciato intimidire e ha trovato il pareggio al 31′ grazie a un’incornata precisa di Antenucci. Il primo tempo si è concluso in equilibrio, con entrambe le squadre che hanno mostrato la volontà di prendere il controllo del gioco.

Nella ripresa, il Cesena ha continuato a spingere, trovando il gol della vittoria al 63′ per merito di Donnarumma, che ha finalizzato una splendida azione corale con un tiro preciso. La Sampdoria ha cercato di reagire, ma il Cesena si è difeso con ordine, mantenendo il vantaggio fino al fischio finale.

Con questa vittoria, il Cesena guadagna tre punti preziosi in trasferta, dimostrando carattere e determinazione. La sconfitta lascia invece la Sampdoria a riflettere sulle opportunità mancate e sulla necessità di rafforzare la concentrazione per le prossime sfide.

Ecco la classifica aggiornata

Sassuolo – 49 punti

Pisa – 46 punti

Spezia – 39 punti

Cremonese – 33 punti

Juve Stabia – 30 punti

Cesena – 29 punti

Catanzaro – 28 punti

Bari – 28 punti

Palermo – 27 punti

Carrarese – 27 punti

Modena – 25 punti

Reggiana – 25 punti

Brescia – 24 punti

Mantova – 24 punti

Cittadella – 21 punti

Sampdoria – 21 punti

Frosinone – 20 punti

Sudtirol – 19 punti

Cosenza – 18 punti

Salernitana – 18 punti