Ex rosa, quasi fatta per Lancini al Pescara: ritroverà Baldini

Nuova avventura in vista per Edoardo Lancini. L’esperto difensore del Novara ha raggiunto l’intesa per il suo trasferimento al Pescara, dove ritroverà Silvio Baldini a distanza di due anni e mezzo. Sia il giocatore che il tecnico, infatti, hanno lavorato insieme al Palermo, piazza in cui hanno ottenuto la promozione in Serie B nel 2022 dopo la vittoria in finale playoff contro il Padova. Come riporta

Pescarasport24.it, la fumata bianca è attesa nelle prossime ore. Lancini vestirà la maglia biancoazzurra fino al termine della stagione.

Continue Reading