Calciomercato Salernitana: occhi su quattro difensori svincolati

La Salernitana potrebbe approfittare della sosta nazionali per tornare sul mercato. A causa dei diversi gol subiti in queste prime quattro giornate di campionato, il direttore sportivo Gianluca Petrachi starebbe attenzionando particolarmente quattro nomi presenti sulla lista svincolati. In particolare – riporta Il Mattino – i granata avrebbero messo nel mirino Frederic Veseli (conosciuto da Martusciello quando era vice allenatore ad Empoli), Luka Bogdan (che ha risolto il suo contratto con la Ternana), l’ex Spezia Lukas Muhl e l’ex Udinese Filip Benkovic.

