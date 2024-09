Di Marzio: “Cosenza, in arrivo l’ex Lazio Petrucci”

Nonostante la fine del calciomercato, il Cosenza mette a segno un colpo in entrata attingendo dalla lista svincolati. Come si legge su Gianlucadimarzio.com, la società calabrese è vicinissima a Gianluca Petrucci, difensore centrale classe 2005 che ha risolto il proprio contratto con la Lazio. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, il giocatore è reduce da una positiva esperienza in Serie D con la maglia del Legano e adesso si prepara al doppio salto di categoria con la maglia del Cosenza.

