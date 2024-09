Caserta: «Sassuolo, Cremonese, Sampdoria e Pisa hanno qualcosa in più rispetto alle altre»

Fabio Caserta, tecnico del Catanzaro, è intervenuto durante “11 in campo”, trasmissione di LaC Tv, per analizzare le sue prime partite sull panchina dei calabresi. Ecco le sue parole, riperse da CosenzaChannel.it:

«All’inizio tutte le partite sono difficili, se poi si è reduci da due anni di bel gioco allora è normale che diventa difficile lavorare ed entrare nella testa dei calciatori per cercare di cambiare un qualcosa che comunque negli ultimi anni ha portato risultati, ma ho un gruppo che si è messo a disposizione fin dall’inizio. Quanto al campionato, Sassuolo, Cremonese, Sampdoria e Pisa hanno qualcosa in più rispetto alle altre e hanno le potenzialità per poter trionfare. Rivalità col Cosenza? Normale che ci sia competizione tra le parti purché sia prettamente sportiva. Il mio esonero dal Cosenza è stata una scelta della società che io ho rispettato, ma fuori dal rettangolo di gioco prevale appunto il rispetto».