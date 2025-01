Calciomercato Salernitana: occhi su Caligara del Sassuolo

Dopo l’arrivo in panchina di mister Roberto Breda, la Salernitana è al lavoro per migliorare la rosa in questa finestra di calciomercato invernale. L’idea della società è di intervenire su ogni reparto, soprattutto se si presentassero delle occasioni importanti. A tal proposito i granata avrebbero messo gli occhi in casa Sassuolo per quanto riguarda Fabrizio Caligara che, nel 2023, è stato allenato ad Ascoli dal nuovo allenatore campano. Il giocatore neroverde difficilmente passerebbe da una squadra prima in classifica ad una all’ultimo posto, ma – riporta TuttoSalernitana.com – lo scarso minutaggio in Emilia potrebbe spingerlo a prendere in considerazione offerte di questo tipo.

