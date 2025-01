Schira: “Gytkjaer verso la Cremonese. I dettagli”

Christian Gytkjaer è oggetto di desiderio di diverse squadre di Serie B, che vedono in lui il profilo ideale per puntellare il reparto avanzato. L’ex Monza, infatti, vanta buone annate in cadetterie segnando gol pesanti e le sue caratteristiche potrebbero essere molto utili per i progetti ambiziosi di diverse squadre. Infatti, l’attuale punta del Venezia, è stato sondato da diversi club negli ultimi giorni (tra cui il Palermo). Secondo Nicolò Schira, però, la Cremonese sembra essere molto avvantaggiata per arrivare al giocatore. Infatti si parla di un’operazione a titolo definitivo che sta per essere definita.

🚨 Escl. – #Cremonese in chiusura per il colpo Christian #Gytkjær in attacco. Operazione a titolo definitivo dal #Venezia. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 4, 2025