Calciomercato Sassuolo: dal Frosinone può arrivare Gelli

Il Sassuolo potrebbe intervenire a centrocampo in questa sessione di mercato invernale. I neroverdi, primi in classifica e assoluti favoriti per la promozione diretta, avrebbero messo nel mirino Francesco Gelli, giocatore del Frosinone. Secondo Ciociara Oggi il centrocampista gialloblù ha attirato l’attenzione della dirigenza emiliana ma bisognerà convincere Angelozzi, che difficilmente si priverà facilmente di una pedina così importante.

L’eventuale arrivo di Gelli comporterà un’uscita in casa Sassuolo. Il giocatore più vicino alla cessione sembra Fabrizio Caligara, giunto in estate dall’Ascoli, che fino a questo momento non ha saputo soddisfare le aspettative, collezionando un minutaggio molto insufficiente.