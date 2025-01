Calciomercato Cosenza: D’Orazio piace al Pescara. Si pensa ad uno scambio

Il Pescara mette gli occhi in Serie B per rinforzare la rosa di mister Silvio Baldini e per giocarsi tutte le proprie carte per quanto riguarda l’obiettivo promozione. Gli abruzzesi, infatti, avrebbero messo nel mirino Tommaso D’Orazio, terzino e capitano del Cosenza. Il direttore sportivo biancoazzurro, Pasquale Foggia, ha pubblicamente dichiarato qualche tempo fa la sua stima per il giocatore rossoblù e – riporta TuttoC.com – non è da escludere l’inserimento di Brando Moruzzi come contropartita. Possibili sviluppi nelle prossime ore.

