Calciomercato Cremonese: per la difesa spunta Marchizza

La Cremonese è una delle squadre che ha deluso le aspettative nel girone d’andata, in quanto ha pagato una scarsa continuità di risultati che l’hanno allontanata dalle posizioni della promozione diretta. A gennaio, i grigiorossi puntano a sfruttare la finestra invernale di mercato per rafforzare ulteriormente la rosa di Giovanni Stroppa. Secondo quanto appreso da Tuttosport, il club lombardo starebbe pensando di attingere dal Frosinone. Nello specifico la Cremonese vorrebbe fare un tentativo per Riccardo Marchizza, ma serve un’offerta importante per convincere i ciociari. La pista potrebbe diventare più concreta qualora i grigiorossi riuscissero a vendere Giacomo Quagliata.

