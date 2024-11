Calciomercato Pisa: possibile ritorno di fiamma per Lapadula

Il Pisa potrebbe tornare su uno degli obiettivi del calciomercato estivo per puntare alla promozione in Serie A. Stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” non è da escludere un possibile ritorno di fiamma per Gianluca Lapadula, che piace ancora al direttore sportivo Davide Vaira al tecnico Filippo Inzaghi. Occhio però alle conseguenze: Nicholas Bonfanti, rischierebbe di essere messo sul mercato per fare spazio al giocatore del Cagliari. Gennaio si avvicina e il club toscano, nei prossimi giorni, potrebbe riallacciare i contatti con i sardi.

Continue Reading