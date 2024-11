Spezia: prove tattiche in vista del Palermo. Il report della seduta pomeridiana

Prosegue senza sosta la preparazione dello Spezia in vista della sfida di domenica 1 dicembre, quando gli uomini di Luca D’Angelo affronteranno il Palermo allo Stadio Renzo Barbera alle ore 15:00. Gli aquilotti, ancora imbattuti in campionato, si preparano a una delle trasferte più delicate e affascinanti della stagione.

La seduta odierna, svolta nel pomeriggio al Comunale di Follo, è stata interamente dedicata al lavoro tecnico-tattico. La squadra ha iniziato in sala video per analizzare i dettagli del prossimo avversario e studiare i movimenti da replicare sul campo. Successivamente, i giocatori sono scesi sul terreno di gioco per concentrarsi su schemi tattici, sviluppi offensivi e conclusioni a rete. La sessione si è conclusa con partitelle su metà campo, utili per simulare le dinamiche di gara.

Il percorso di preparazione continuerà domani mattina, con una nuova seduta sul campo, sempre al Comunale di Follo. L’obiettivo per gli uomini di D’Angelo è chiaro: consolidare il proprio status da imbattuti e cercare un risultato positivo su un campo difficile come quello del Palermo. La sfida di domenica promette spettacolo, con lo Spezia pronto a difendere il proprio cammino impeccabile in Serie B.