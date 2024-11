Viali presenta Reggiana-Sassuolo: «Gara particolare per tutta la città. Voglio una prestazione gagliarda»

Alla vigilia del derby contro il Sassuolo, valevole per la 15esima giornata di Serie B, il tecnico della Reggiana, William Viali, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara e del momento di forma dei suoi giocatori. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Sottolineare che veniamo da tre risultati utili consecutivi mi fa piacere. Chiaramente una vittoria avrebbe aiutato ancora di più con il percorso di crescita, però noi siamo comunque contenti e continuiamo a lavorare. Con Bari, Catanzaro e Cesena la squadra è rimasta in gara e a parità di risultato ha voluto vincerla. A Bari abbiamo voluto vincerla dopo il pareggio, con il Catanzaro dopo aver sofferto e la stessa cosa è successa contro il Cesena perché noi dopo il pareggio abbiamo avuto tre palle gol importanti: quella di Portanova, quella di Sersanti e, infine, quella di Kabashi che prende la traversa».

«Come ci si prepara per affrontare la capolista? Con molta attenzione, ma – afferma Viali – come del resto si preparano tutte le altre partite. Chiaramente il livello di difficoltà è elevato, soprattutto per i singoli. Si tratta senz’altro di una partita particolare, per tutta la città. Vogliamo assolutamente fare una prestazione gagliarda. Sarà una gara molto particolare in quanto ci sono due squadre che giocheranno in casa pur non essendo della stessa città. Si tratta più che altro di una curiosità, ma ci sono tutti gli ingredienti affinché sia una sfida diversa dalle altre. In queste sfide ci si può esaltare e il nostro pubblico verrà allo stadio con la voglia di vedere una squadra giocare per esaltarsi. Noi cercheremo di fare una partita carica di adrenalina e cercando di giocare sopra le righe».