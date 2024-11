Possanzini presenta Mantova-Modena: «Sarà un derby. Mi aspetto una gara intensa»

All’antivigilia della gara casalinga contro il Modena, Davide Possanzini, allenatore del Mantova, ha parlato in conferenza stampa:

«Nonostante fossero altri gli obiettivi a inizio campionato, secondo me il Modena è una squadra nata per fare un altro tipo di torneo, ricca di giocatori di qualità – si legge su Mantovauno.it -. Sarà un derby, mi aspetto una gara intensa, motivante: noi ci arriviamo bene, nonostante il 2-2 col Catanzaro siamo molto fiduciosi. Siamo sempre andati molto aggressivi, concentrati, i ragazzi hanno interpretato bene la partita. Il fatto di essere andati in vantaggio subito ci ha permesso di affrontare la partita in maniera differente. Bisognerà curare ogni minimo dettaglio. Stiamo cercando di farlo come ogni settimana, dando più informazioni possibili ai giocatori riguardo gli avversari: per come si stanno allenando, sono sereno dell’impatto che avranno sulla partita. Poi c’è sempre un punto di domanda: i dubbi te li porti sempre fino alla partita. I luoghi comuni del calcio dicono che ci manca cattiveria, ma per farlo non basta quella, ci vogliono abilità tecniche, qualità, altrimenti lo farebbero tutti. È la cosa che ti fa vincere, ma la più difficile: è ovvio che ci lavori sotto il profilo tecnico, ma è anche una questione mentale».