Spezia, l’ad Gazzoli: «Il nostro percorso ha preso una subito una svolta grazie a D’Angelo»

L’amministratore delegato, Andrea Gazzoli, ha concesso un’intervista a Cittadellaspezia.com. Il dirigente si è soffermato sui meriti di mister Luca D’Angelo in queste prime 14 giornate di Serie B, che vede i bianconeri al secondo posto in classifica insieme al Pisa:

«Sono arrivato a metà estate, mi dovevo liberare dal precedente club in maniera corretta e la famiglia Platek mi ha dato questa opportunità. Ho preso le deleghe in settembre 2023, sono contento di quanto successo. Sappiamo che questo percorso ha subito una svolta decisiva con l’arrivo di mister Luca D’Angelo e della costruzione di quel percorso in quei mesi. Abbiamo avuto un adeguamento alla categoria, una categoria che non richiede grandi nomi. Ci sono giocatori che possono patire la retrocessione dalla Serie A e avere un impatto difficoltoso con il campionato non avendone conoscenza. In Serie B non è detto che un giocatore bravo possa fare l’equivalente di quello che fa in Serie A, anche in termini economici. Questo percorso ci ha permesso di intraprendere una strada molto bella che a oggi ci gratifica, ma solo parzialmente perché le somme si tirano a maggio nei campionati sportivi».