Juve Stabia, Lovisa: «Quest’anno l’obiettivo è la salvezza, ma vogliamo costruire una squadra solida»

Il direttore sportivo della Juve Stabia, Matteo Lovisa, ha parlato durante la trasmissione “Juve Stabia Live Talk Show“ di Vivicentro.it, rilasciando alcune parole sulla prossima sessione di mercato e sugli obiettivi del club:

«L’attacco sarà il settore dove se riusciamo faremo qualcosa sicuramente. Le altre operazioni sono dettate dalla volontà di qualche calciatore di trovare maggiore spazio, dalle occasioni del mercato, insomma sono tanti i fattori da prendere in considerazione. Tutto nel rispetto della rosa attuale che ha dato e sta dando ancora tanto. È chiaro che il mercato invernale è fatto di opportunità. Quanto alle uscite, non smantelleremo la squadra perché ci serve mantenere l’equilibrio creato. A gennaio è diverso rispetto all’estate dove hai tempo per amalgamare i nuovi arrivati. Quest’anno l’obiettivo è la salvezza, ma vogliamo costruire una squadra solida. Mi piace l’approccio della società: non ci lasciamo influenzare eccessivamente dai risultati. Sappiamo che possiamo vincere e perdere con chiunque, ma l’importante è reagire subito e concentrarsi sulla partita successiva. Questo è fondamentale per crescere».