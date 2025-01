Calciomercato Cosenza: sondaggio per Keita Baldé. La situazione

Il Cosenza sogna in grande per rinforzare il proprio attacco in questa sessione invernale di calciomercato. Stando a quanto riportato su X da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, il club calabrese avrebbe fatto un sondaggio per Keita Baldé, attualmente svincolato dopo la sua ultima esperienza con la maglia del Sivasspor. Tuttavia l’ex giocatore di Lazio e Inter non sembrerebbe convinto di vestire la maglia rossoblù, per cui al momento non c’è una trattativa tra le parti. Il Cosenza, d’altro canto, potrebbe non arrendersi in modo da poter convincere il classe 1995 a cambiare idea.

