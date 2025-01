Trapani, Antonini sogna Balotelli: «Vieni da noi, avresti il massimo supporto»

Dopo pochi mesi Mario Balotelli potrebbe già lasciare il Genoa. Arrivato su richiesta di Alberto Gilardino, poi esonerato, l’ex attaccante della Nazionale si è ritrovato a lavorare con Patrick Vieira, con il quale non ebbe buon feeling nella sua esperienza con il Nizza. Nonostante le rassicurazioni del tecnico rossoblù, Super Mario ha giocato pochissimi minuti e la sua avventura in Liguria sembra giunta al termine, tanto che si parla di una trattativa per la risoluzione del contratto tra le parti.

L’eventuale ritorno sulla lista degli svincolati di Balotelli rappresenterebbe un’opportunità importante per alcuni club, mentre alcuni presidenti sognano in grande. Infatti, il numero uno del Trapani, Valerio Antonini, ha pubblicato il seguente tweet con la speranza di attirare l’attenzione del giocatore: “Mario Balotelli…Sarebbe un piacere averlo a Trapani con noi…un campionissimo a cui darei il massimo della protezione e supporto per fargli vivere al meglio il campo. Mario ci vieni ? Io sono pronto a parlarne…”