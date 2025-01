TMW: “Pescara, accontentato Baldini. Accordo raggiunto per l’ex rosa Lancini”

Rinforzo in difesa per il Pescara. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club abruzzese avrebbe trovato l’intesa con il Novara per quanto riguarda l’arrivo di Edoardo Lancini, giocatore classe ’94 che si appresta a lasciare i piemontesi dopo due stagioni. Il difensore sarebbe un’esplicita richiesta avanzata direttamente dal tecnico Silvio Baldini, in quanto ne conosce le sue qualità grazie all’esperienza condivisa insieme a Palermo nel 2022, anno della promozione in Serie B dei rosanero. Lancini è atteso a Pescara già nella giornata di domani, martedì 21 gennaio, per firmare il suo nuovo contratto semestrale.

