Calciomercato Sampdoria: fase di stallo nella trattativa per Valoti

La Sampdoria continua a lavorare per migliorare il centrocampo di mister Leonardo Semplici con l’arrivo di Mattia Valoti. Da diversi giorni le parti sono in trattativa per trovare l’intesa definitiva, ma nelle ultime ore si sarebbero registrati dei rallentamenti di natura economica. Infatti, si legge su Calciomercato.com, il giocatore dei brianzoli chiede un contratto di 600mila euro netti, una cifra ritenuta molto importante per le casse del club. Inoltre, Pietro Accardi non sembra essere convinto pienamente di Valoti e, qualora l’ex Pisa continuasse a chiedere un ingaggio simile, il direttore sportivo blucerchiato potrebbe virare su altri profili.

