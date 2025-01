Di Marzio: “Il Modena sull’ex rosa Leonardo Marson”

Si accende il calciomercato in casa Modena. I cardellini sono alla ricerca di un portiere per rinforzare il reparto e da tempo hanno messo nel mirino diversi profili per individuare la pedina migliore. Tra tutti, come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Modena ha individuato in Leonardo Marson il profilo più adatto alle proprie necessità. L’ex portiere rosanero è adesso di proprietà dell’Avellino, che attualmente milita in Serie C, e sembrerebbe non disdegnare la possibilità di giocare nel campionato cadetto. La situazione è in evoluzione.

