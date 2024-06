Calciomercato Brescia: Cistana vorrebbe la Serie A. Monza alla finestra

Dopo il rinnovo di mister Rolando Maran, il Brescia si prepara a pianificare la prossima stagione. In vista della sessione estiva di calciomercato andranno valutate anche le situazioni inerenti alle possibili partenze. Andrea Cistana, ad esempio, potrebbe essere uno dei sacrificabili. Come riporta BresciaOggi.it il difensore del club lombardo gradirebbe un ritorno in Serie A. Sulle sue tracce ci sarebbe il Monza, interessato al calciatore da tempo.

