“Calcio e TV? Usato e poi gettato”: prima i gol in Serie A, poi Uomini & Donne e Temptation Island | Adesso vive grazie ai “Gratta e vinci”

Rivelazioni da non credere da parte del calciatore, passato dal grande palcoscenico della Serie A fino alla fama in Televisione.

Quando un calciatore chiude la propria carriera, spesso e volentieri decide di rimanere nel mondo del pallone, intraprendendo ovviamente ruoli diversi, come ad esempio quello di dirigente, allenatore, procuratore e via dicendo. Non è impossibile però che questi decidano di prendere tutt’altra strada.

Specialmente nel corso degli ultimi anni infatti gli ex giocatori tendono più che altro ad immergersi in un qualcosa di nuovo, come il mondo dello spettacolo. Ed è proprio questo ciò che ha fatto il protagonista di questa vicenda, come dopo le tante prestazioni e i primi gol in Serie A, è finito in programmi tv come Uomini & Donne e Temptation Island.

Il problema però è che anche questa carriera è terminata ben presto, e l’ex calciatore è finito a fare una cosa ben diversa e totalmente inaspettata. Adesso infatti vive solamente grazie ai Gratta e Vinci.

Dal grande calcio alla televisione

Uno dei protagonisti che ha fatto questo percorso, passando dal palcoscenico del grande calcio al mondo dello spettacolo è stato Davide Matteini. Il classe 1982 nel corso della sua carriera ha giocato con le maglie di diverse squadre, ed è riuscito ad arrivare anche in Serie A con l’Empoli e con il Parma. Un vero e proprio sogno per lui, condito anche dai gol.

Una volta terminata la sua carriera, l’ex centrocampista si immette nel mondo della televisione, partecipando prima a Uomini & Donne, e, alcuni anni più tardi, a Temptation Island. Ma sia dal mondo del calcio che da quello dello spettacolo, Matteini è voluto fuggire totalmente. Durante un’intervista di qualche anno fa rilasciata ai microfoni di iltirreno.it, infatti ha dichiarato: ”Lo spettacolo è come il calcio: ti usa e ti getta. Per fortuna io l’ho preso come un divertimento destinato a finire presto. Non ho mai pensato di sfondare come divo della tv”.

Ora vive con i Gratta e Vinci

Dopo l’addio a questi due mondi che lo hanno reso famoso, ora Matteini si guadagna da vivere con i Gratta e Vinci e con i Tabacchi considerato che è proprietario di un punto tabacchi in quel di Livorno.

Allo stesso modo però il suo rapporto con il calcio non è mai stato cancellato, tanto che qualche anno fa è tornato in campo con il Portuale nelle serie inferiori italiane.