“Non abbiamo nessun rapporto, non ci parliamo più”: con Ibra erano come fratelli ma ora è finito tutto | Dopo l’Inter tutto distrutto

Incredulità tra i tifosi dell’Inter: due simboli della società nerazzurra, protagonisti di tanti trionfi, ora non si parlano più.

Ci sono legami inscindibili nella storia del calcio, le cui radici affondano in un humus fatto di saldi valori e reciproco rispetto. Sono legami che sfociano nella leggenda, di fatto irreplicabili, ma meravigliosi da vivere, narrare e condividere. Non tutti i rapporti, tuttavia, culminano in un simile lieto fine.

In questi giorni, infatti, la tifoseria dell’Inter sta vivendo sentimenti contrastanti. Il motivo è presto spiegato: due autentiche leggende del club, che hanno contribuito a scrivere pagine di trionfi e di successi, oggi non si parlano più. Una rottura inaspettata: fra i due è calato un gelo che, fino a qualche tempo fa, non era preventivabile.

A far emergere la notizia è stato uno dei due campioni, il quale ha acceso i riflettori sull’accaduto. L’ha fatto entrando a gamba tesa sull’argomento e rivelando di non avere più alcun contatto con quel compagno di squadra con cui ha condiviso anni di trofei e di vittorie indimenticabili.

Avevano un rapporto quasi fraterno, erano indivisibili e formavano un duo scoppiettante. Giocavano in ruoli diversi, certo, ma l’alchimia che si era creata fra loro era speciale. Un valore aggiunto all’interno dello spogliatoio, che ha beneficiato a lungo della mentalità vincente favorita dalla loro presenza.

Due leggende dell’Inter non si parlano più: i tifosi sono sotto shock

La verità è venuta a galla nell’ambito di un’intervista effettuata dallo staff del canale YouTube “The Italian Football Podcast”, che ha inteso cedere la parola a un mostro sacro della retroguardia interista. Trattasi, nello specifico, di Marco Materazzi, ex Perugia e campione del mondo nel 2006 con la Nazionale Italiana.

L’indimenticabile e indimenticato pilastro difensivo ha risposto a una precisa domanda inerente a uno degli svedesi più forti di tutte le epoche: Zlatan Ibrahimovic. L’ariete scandinavo e Materazzi sono stati protagonisti di annate strepitose con indosso la casacca nerazzurra; oggi, però, pare essere cambiato tutto.

Marco Materazzi su Zlatan Ibrahimovic: “Non ho un rapporto con lui”

Più dettagliatamente, Marco Materazzi ha rivelato: “Al momento non ho un rapporto con Ibrahimovic, non ci parliamo. Ognuno ha la sua vita, non è un grande problema”.

Una risposta difficilmente prevedibile, alla quale l’ex numero 23 dell’Inter ha aggiunto una stoccata indirizzata al centravanti. Secondo il difensore, Ibra ritiene di essere stato il miglior calciatore del pianeta, mentre in realtà è stato “al massimo un grande attaccante”. Questo perché non ha mai sollevato la Champions League e la Coppa del Mondo, ma si è “limitato” a vincere tanti campionati. È stato senza ombra di dubbio tra i più forti, però “non al livello di Cristiano Ronaldo e Messi”, ha chiosato “Matrix”.