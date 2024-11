“Grazie a tutti, questo è un addio”: dopo 8 anni da Re in Serie A annuncia il ritiro | Tifosi in lacrime

Dopo 8 anni vissuti da re il calciatore ha annunciato il suo ritiro: tifosi in lacrime dopo la sua ultima passarella

Per un calciatore, ad un certo punto della sua vita sportiva, arriva uno dei momenti più brutti: quello di dire, per sempre, addio al calcio. Nel corso di questi ultimi anni sono tantissimi gli atleti che hanno appeso le scarpette al chiodo.

Proprio nelle ultime ore il giocatore ha voluto salutare i suoi tifosi. Gli stessi che lo hanno omaggiato nella migliore maniera possibile. Dopo 8 anni, vissuti da re, in Serie A ha annunciato il suo ritiro.

Supporters che sono scoppiati inevitabilmente in lacrime e lo hanno ringraziato per tutto quello che ha saputo dare alla maglia e non solo. In molti lo ricorderanno, per sempre, di un suo gesto che è passato alla storia e che difficilmente potrà essere cancellato.

Anche suoi ex compagni di squadra hanno commentato, sotto il suo ultimo post di Instagram, la bella iniziativa che è stata fatta nei suoi confronti.

Tifosi in lacrime, l’atleta annuncia il ritiro: si ritira un simbolo della Nazionale

Nello scorso mese di giugno il suo contratto con il Milan è scaduto. Da quel periodo in poi è considerato, a tutti gli effetti, uno dei calciatori svincolati di lusso. Si tratta di Simon Kjaer che, nonostante i suoi 35 anni compiuti, si sente ancora di poter dare tanto. Magari a qualche club che lotta per non retrocedere dalla Serie A.

La cosa certa, però, è che il classe ’89 ha deciso di chiudere, una volta e per sempre, la sua storia d’amore con la Danimarca. Il nativo di Horsens, infatti, ha annunciato la fine della sua collaborazione con la nazionale danese. Il suo ultimo impegno è datato 8 settembre di quest’anno, nell’amichevole vinta contro la Norvegia per 3-1.

Si ritira dalla nazionale, il saluto del calciatore: “Grazie di tutto”

Poco prima della gara tra la Danimarca e la Spagna (per la cronaca conclusasi sul punteggio di 1-2 in favore delle “Furie Rosse”) il pubblico di Copenaghen lo ha omaggiato con una fantastica targa e lo ha ringraziato per tutto quello che ha dato con la maglia della Danimarca. La stessa che ha indossato per ben 132 volte trovando la via della rete in 5 occasioni.

Dal suo account ufficiale di Instagram sono arrivate le parole di ringraziamento da parte del difensore centrale: “Grazie a tutti per il bellissimo addio“. Tra coloro che hanno commentato alcuni suoi ex compagni di squadra rossoneri come Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia e Rafael Leao.