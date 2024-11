Denuncia urgente alla Guardia di Finanza: “Ho perso tutti i miei risparmi” | Dopo il Mondiale 2006 è stato un incubo

Un dramma terribile dal punto di vista finanziario per il calciatore, truffato sotto al naso dopo la grande gioia del Mondiale 2006.

L’estate del 2006 è stata di grande gioia per tutti gli italiani. La nazionale infatti è riuscita a vincere il quarto Mondiale della sua storia, regalando una gioia a tutto il popolo e soprattutto al mondo del calcio del bel paese, che ha vissuto un periodo durissimo a causa delle vicende di Calciopoli.

Al netto di ciò però i calciatori che hanno preso parte alla rassegna tedesca sono entrati dritti nell’olimpo di questo sport, e a distanza di tanti anni vengono ricordati e idolatrati da tifosi e addetti ai lavori per quel successo quasi insperato.

In quel periodo però c’è stato un giocatore che non se l’è passata per niente bene, in quanto è rimasto coinvolto in una disputa finanziaria che gli ha fatto perdere tutti i suoi risparmi. Vediamo di chi si tratta e che cosa è successo.

Truffato sotto gli occhi da persone di cui si fidava

La stagione 2005-06 fu disputata alla grande dalla Fiorentina. Uno dei calciatori che spiccò in particolare fu Alessandro Gamberini, centrale difensivo dalle grandi doti. Il calciatore addirittura riuscì ad entrare nello stage pre Mondiale, anche se il ct Marcello Lippi non lo portò in Germania. Ma l’ex capitano della Viola in quel periodo passò dal sogno all’incubo.

Infatti fu proprio in quei mesi che Gamberini rimase vittima di una vera e propria truffa da parte di due ragazzi con i quali strinse un rapporto di amicizia. In pratica questi gli fecero firmare delle carte al cui interno accettò un pegno e una fideiussione in loro favore, tanto che gli vennero sottratti più di un milione e mezzo di euro.

”Ho perso tutti i miei risparmi”

Lo stesso calciatore, a tanti anni dalla vicenda, ha raccontato quanto accaduto, svelando il triste periodo vissuto come comprensibile dalle parole riportate da goal.com. “Sono stato molto ingenuo, ho passato veramente un brutto periodo perdendo tutti i miei risparmi”.

Per sua fortuna in seguito Gamberini riuscì a tirarsi fuori da questa vicenda, e grazie alla denuncia alla Guardia di Finanza si accordò con la banca per un pagamento di quasi 300mila euro, evitando in questo modo di sborsarne un milione e 650mila, cifra che i malfattori gli riuscirono quasi a rubare.