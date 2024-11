Continua così, al prossimo giro sei convocato: Spalletti gli prenota un posto in Nazionale | Esordio assoluto

Spalletti non ha dubbi, al prossimo giro può essere inserito nella lista dei convocati della Nazionale azzurra

I campionati europei si fermano per lasciare il posto alle Nazionali in vista degli ultimi impegni di questo 2024 che sta per giungere al termine. Lo sa benissimo l’Italia di Luciano Spalletti che, dopo il Belgio, se la vedrà contro la Francia allo stadio “San Siro”.

La delusione, in merito agli ultimi e disastrosi campionati Europei svolti in Germania, è stata completamente smaltita. Soprattutto grazie alle prestazioni degli Azzurri in Nations League che hanno fatto ritrovare quell’entusiasmo che mancava da un bel po’ di tempo.

Merito, soprattutto, dell’ottimo lavoro svolto dal mister di Certaldo che sta costruendo un importante gruppo formato da calciatori esperti e, soprattutto, da forze nuove e fresche pronte a dare una grande mano.

Non è da escludere, a questo punto, che per i prossimi impegni della Nazionale del prossimo anno possa toccare anche ad un altro calciatore che, in questa prima parte di stagione in Serie A, sta dimostrando di essere all’altezza della situazione.

Nazionale, dal prossimo anno toccherà anche a lui: Spalletti non ha dubbi

Tra le squadre rivelazioni di questo campionato c’è sicuramente il Parma di Fabio Pecchia che affronta tutte le avversarie allo stesso modo e con la stessa mentalità: ovvero quella di portare a casa la vittoria. I ducali, infatti, sembrano non essere affatto una neopromossa. Una squadra relativamente giovane e con calciatori molto interessanti pronti a fare la differenza da un momento all’altro.

Tra gli atleti rivelazione spunta sicuramente il nome di Enrico Delprato. Una gioia non solo per il suo tecnico, ma anche per i tantissimi fantallenatori che in questa stagione hanno deciso di puntare su di lui. Facendo anche bene visto che, in 11 partite, ha messo a segno già due gol. Non male per essere un difensore. Lo sa bene Spalletti che lo sta facendo monitorare con estrema attenzione. Possibile, quindi, una chiamata in Nazionale per il 2025.

Nazionale, nuove forze fresche il prossimo anno: Spalletti lo valuta attentamente

Oltre a giocare come difensore centrale può essere spostato anche sulla fascia destra. Ruolo che, appunto, ricopre nei ducali. Dal 2021 nella squadra emiliana, è un vero e proprio punto di riferimento nonostante la giovanissima età. Senza dimenticare il fatto che è un idolo della tifoseria ducale. Nativo di Bergamo, il calciatore ha da poco compiuto 25 anni. Nel corso della sua carriera calcistica ha vestito per 13 anni la casacca dell’Atalanta.

Solo esperienze giovanili e mai in prima squadra. Livorno, Reggina e poi finalmente il Parma che gli ha concesso una importante opportunità di mettersi in mostra. Tantissime le partite in cui è stato il migliore in campo. Il prossimo anno può essere quello della definitiva consacrazione in Nazionale. La maglia azzurra che, però, ha vestito dall’Under 18 fino a quella 21. Ora attende solamente la chiamata di Spalletti per esordire tra i “grandi”.