Pronto Polizia? Devo sporgere denuncia: scandalo Mauro Icardi | Urla, maltrattamenti e furto

Caos assoluto per l’ex capitano interista, con le forze dell’ordine che devono intervenire per calmare le acque e risolvere il caso.

Non è di certo questo il miglior momento della vita di Mauro Icardi. Il centravanti dopo aver vinto il campionato al Galatasaray lo scorso anno, nella stagione attuale ha iniziato a vacillare dal punto di vista sportivo. Sebbene le sue prestazioni sono sempre state eccellenti in maglia giallorossa, l’arrivo ad Istanbul di un altro bomber del calibro di Victor Osimhen lo ha totalmente destabilizzato.

Come se non bastasse poi le cose sono peggiorate del tutto quando nelle scorse settimane il calciatore argentino ha patito un pesante infortunio al legamento crociato del ginocchio, chiudendo così con netto anticipo la sua annata calcistica. Una vera e propria batosta dunque per lui, che dovrà così rimanere fuori dai campi per diversi mesi.

A completare il periodo negativo per l’ex attaccante nerazzurro poi ci ha pensato la sua situazione con Wanda Nara. La coppia si è sciolta ormai da qualche tempo, e nonostante le tante voci di riconciliazione, i due non si sono mai riuniti. Anzi, in verità la donna avrebbe intrapreso una nuova relazione con un cantante suo connazionale, e secondo alcune voci ne sarebbe anche incinta.

Scoppia il caos attorno a Mauro Icardi

Secondo diversi media l’ex capitano interista non avrebbe accolto con grandi favori la notizia della nuova relazione di sua moglie, e si sarebbe totalmente infuriato. Tuttavia quanto accaduto al giocatore negli scorsi giorni ha fatto scoppiare il caos più totale.

Stando a quanto riportato dal noto programma argentino LAM, Wanda Nara avrebbe denunciato il suo ex compagno con delle accuse pesanti e ben precise. I capi a suo carico sarebbero infatti quelli di maltrattamenti, utilizzo di toni accesi e addirittura di furto per un valore di 70mila euro.

Icardi-Wanda, interviene il club

La vicenda in cui si è ritrovato invischiato il calciatore argentino non sembra stia piacendo molto al Galatasaray, che dopo giorni di voci e indiscrezioni ha deciso di schierarsi in aiuto del suo tesserato. Di seguito le parole del comunicato riportate da calcionews24.

”Le speculazioni sul nostro giocatore Mauro Icardi non riflettono la verità. Il giocatore sta recuperando a casa sua in Argentina. Chiediamo che non venga prestata attenzione alle notizie che intendono destabilizzare i nostri atleti”