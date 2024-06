Calcio. curiosità sul Palermo: storia statistica e protagonisti dei Rosanero

Il Palermo quest’anno non è riuscito a imporsi nei playoff ma si prepara a dominare le quote delle scommesse sportive di Serie B su Betfair per ritentare il salto nel calcio che conta, la Serie A, dove i Rosanero sono stati già per ben 29 stagioni, l’ultima nel 2017.

Il Palermo ha una grande tradizione calcistica, come testimoniano queste curiosità che stiamo per scoprire e che ogni vero tifoso rosanero dovrebbe conoscere.

Chi sono i calciatori stranieri campioni del mondo che hanno giocato nel Palermo?

Iniziamo col botto, perché c’è un calciatore straniero che è diventato campione del mondo in Qatar 2022 e che quando giocava nel Palermo all’inizio della sua carriera era soprannominato “U Picciriddu”: stiamo parlando di Paulo Dybala.

Chi è stato il primo capitano del Palermo?

Il primo capitano in assoluto dei Rosanero è stato l’inglese George Blake, calciatore che già aveva partecipato alla costruzione del Genoa e dal 1900 fino al 1907 fu il capitano dell’Anglo Palermitan AFC, che poi si trasformò nel Palermo.

Il primo capitano straniero del Palermo in Serie A fu Cestmir Vycpalek, mentre il primo capitano italiano nella massima categoria fu Renato Nigiotti dal 1929 al 1933.

Chi sono i calciatori italiani campioni del mondo che hanno vestito la maglia rosanero?

Anche quest'anno sarà possibile scoprire i nuovi campioni che scriveranno la storia di questo club, come è già accaduto in passato, perché sono diversi i campioni del mondo italiani che hanno vestito la maglia rosanero.

Il primo italiano campione del mondo che ha militato nel Palermo è Causio, che vinse il Mondiale nel 1982, mentre nel 2006 erano presenti ben 3 calciatori del Palermo nelle convocazioni di Lippi.

In difesa c’erano Zaccardo e Fabio Grosso, il primo protagonista per l’autogol nella gara dei gironi contro l’USA, mentre il secondo protagonista per il gol in semifinale e l’ultimo rigore tirato nella finale, che ha regalato la quarta Coppa del Mondo agli Azzurri.

A centrocampo c’era anche Simone Barone, che in quella stagione vestiva la maglia rosanera e, per concludere, possiamo citare anche Luca Toni, che qualche anno prima aveva giocato nel Palermo, così come Andrea Barzagli.

Qual è il miglior piazzamento del Palermo in Serie A?

Ben tre volte il Palermo è riuscito a chiudere il campionato di Serie A al quinto posto, la prima proprio nel 2006 e anche nella stagione successiva terminata nel 2007. Tuttavia, il record di punti è stato fissato nella stagione 2009 – 2010, quando i Rosanero hanno chiuso al quinto posto con 65 punti guadagnati con 18 vittorie e ben 11 pareggi.

Miccoli e Brunori sono i migliori bomber del Palermo

Fabrizio Miccoli non è solo il calciatore del Palermo con più presenze in Serie A e sono 165 gare in rosanero dal 2007 al 2013, ma è anche il miglior bomber in assoluto, con 81 gol segnati, di cui 74 nel campionato di Serie A. Al secondo posto c’è un calciatore che potrebbe minare questo record, Matteo Brunori, che dal 2021 fino a oggi con la maglia del Palermo ha segnato ben 66 gol.