Brescia Oggi: “Brescia, il tempo stringe e Borrelli resta in bilico. C’è il Palermo”

L’edizione odierna di “Brescia Oggi” si sofferma sul mercato del Brescia e su Borrelli sul quale c’è l’interesse anche del Palermo.

Il tempo stringe e il Brescia deve prendere una decisione sul futuro di Gennaro Borrelli. Le lancette dell’orologio corrono veloci verso il 15 giugno, termine ultimo per il riscatto dell’attaccante. Tra il club di via Solferino e il calciatore di Campobasso è però calato il gelo. L’idillio d’amore sbocciato nel corso di una stagione comunque da protagonista (28 presenze, 8 gol) sembra essersi incrinato. E la causa va cercata nella ragnatela del calciomercato.

Come spesso accade, il silenzio assordante delle parti in causa in questa fase di trattativa sta alimentato le voci di possibili nuove destinazioni per il numero 29 biancazzurro. In queste ore si parla di un concreto interesse della Sampdoria, a caccia di un giocatore capace di finalizzare il gioco di Andrea Pirlo.

L’assenza di uno stoccatore è stata il tallone d’Achille della stagione blucerchiata. Con Sebastiano Esposito destinato a lasciare Genova e il deludente campionato di Manuel De Luca, la dirigenza sampdoriana studia il colpo. Ma i blucerchiati non sono gli unici a scrutare il futuro del centravanti. Anche il Palermo si starebbe muovendo per conoscere il destino di Borrelli. Nel club rosanero c’è aria di rivoluzione, in società come a livello di squadra. Sancita la separazione con il sportivo Leandro Rinaudo, la dirigenza starebbe smantellando anche il reparto d’attacco, assecondando la volontà di Edoardo Soleri e Matteo Brunori di cambiare aria. Un incrocio di destini Dietro al Brescia nelle gerarchie, ma prima di Sampdoria e Palermo, c’è però il Frosinone.