Calcio boliviano: il presidente federale Rodriguez arrestato... a fine primo tempo

Altro intervallo tra i tempi davvero insolito in questa settimana dedicata alle Nazional.

Secondo quanto riporta “Gazzetta.it”, allo stadio Hernando Siles di La Paz, scenario della sfida tra Bolivia ed Ecuador, in campo nella notte per la terza giornata di qualificazioni mondiali, il presidente della federazione boliviana Marcos Rodriguez è finito in manette, arrestato per ordine della magistratura con l’accusa di irregolarità amministrative.

Rodriguez ha denunciato a sua volta il colpo di mano di Blanco, suo rivale nella corsa al posto di capo della federazione, criticando inoltre l’intervento della giustizia ordinaria in violazione dei principi stabiliti dalla FIFA.