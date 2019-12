«Al secondo rigore ho sentito un boato, nessuno mi ha fischiato. Io da bambino andavo allo stadio, c’erano tanti miei amici in curva. é la prima volta che paro 2 rigori in una partita. Io non giocavo più da un anno, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stato l’allenatore dei portieri che mi ha fatto ritornare nel mondo del calcio. Avevo deciso di smettere perchè ero deluso da quello che era la mia vita, sono scappato da una società e non ne ho voluto sapere più niente». Queste le parole del portiere del Troina, Calandra, rilasciate a “Zona Vostra ” in merito al pareggio contro il Palermo.