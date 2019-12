«Io penso che una squadra che tira 5 volte in porta, 2 rigori sbagliati. Il Palermo ha fatto la sua partita, noi abbiamo fatto bene, io sono orgoglioso dei miei compagni. In ogni partita mettiamo sempre qualcosa in più, i rosanero più di così non potevano fare. Mi sono tolto una bella soddisfazione, è stato sempre un sogno giocare al Barbera». Queste le parole di Calandra, portiere del Troina, rilasciate ai microfoni di “Zona Vostra” in merito alla sfida contro il Palermo.