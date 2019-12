Ferdinando Sforzini è stato protagonista in negativo nella sfida contro il Troina, l’attaccante del Palermo ha sbagliato il rigore che avrebbe potuto portare in vantaggio i rosanero. Il giocatore ha voluto pubblicare un post sul suo profilo Instagram in merito a ciò, scrivendo:

"Come sempre fatto nel bene ma soprattutto nel male, mi piace assumermi tutte le responsabilità del caso e metterci la faccia. È stato un periodo molto impegnativo , recuperare da una frattura in così poco tempo credo che sia una grande vittoria professionale impensabile fin dall'inizio. Purtroppo ieri non c'è stato il lieto fine, quello che sognavo: rientrare ed essere subito decisivo. Chiedo scusa a TUTTI per il rigore sbagliato, ma rifarei tutto quello che ho fatto riscrivendo ovviamente il finale! Non dimentichiamo che ci sono ancora 17 battaglie e che siamo ancora in testa. Forza Palermo!".