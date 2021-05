L’ex attaccante palermitano Emanuele Calaiò ha parlato ai microfoni di “TGS” analizzando la partita di ieri vinta dal Palermo per 1-0 contro l’Avellino: «E’ stata una partita testa e nervosa. Conosco bene l’Avellino, ha qualità e giocatori d’esperienza che cercano magari di innervosire l’avversario creando un clima di tensione. Il Palermo ha dimostrato pazienza e l’ha sbloccata con un rigore dubbio ma l’importante è aver portato i tre punti a casa, soprattutto per il ritorno dove gli basterà un pareggio per passare il turno ma comunque non sarà facile.

Ad Avellino il Palermo giocherà in un ambiente non sereno, loro faranno di tutto in campo e fuori per innervosire e vincere, il Palermo deve andare ad Avellino con qualità e personalità chiudendosi bene per ripartire e fare il gol necessario per permettergli di arrivare alla fine».