Emanuele Calaiò, ex calciatore palermitano, ha parlato ai microfoni di “TGS” sulla recente vittoria del Palermo nell’andata dei playoff di Serie C contro l’Avellino: «L’Avellino è, per rosa, una delle squadre più forti della Lega Pro, eliminarlo darebbe grande autostima e consapevolezza nei propri mezzi al Palermo che ha grandi margini di crescita.

I playoff sono un terno al lotto, completamente diversi dal campionato, superando il turno i tifosi possono realmente sognare di arrivare lontano».