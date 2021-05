Intervenuto ai microfoni di “TGS”, l’ex attaccante tra le altre di Napoli e Parma Emanuele Calaiò, ha parlato della situazione playoff del Palermo in vista del ritorno contro l’Avellino: «Il Palermo rischia impostando una partita per provare a pareggiare, l’Avellino è dotato di un’ottima rosa e due attaccanti importanti come Maniero e Fella, con tutti i cross che arriveranno continuamente sarà difficile difendere per tutta la partita. Il Palermo non deve pensare ai due risultati su tre ma fare una partita tosta e di qualità provando a vincerla. E’ chiaro però che Filippi metterà un assetto più corto e difensivo per ripartire in contropiedi con i veloci attaccanti palermitani».